شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب إضافية – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد يوم أمس ليلامس مستوى 0.9730، ونلاحظ أن السعر أغلق شموع الأربع ساعات الأخيرة دونه، يرافقه ظهور تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، والهدف التالي يتواجد عند 0.9626، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط