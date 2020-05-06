شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 0.6407، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.6530.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6360 والمقاومة 0.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد