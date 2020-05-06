شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالاندفاع الصاعد ليصل إلى هدفنا الممتد 32.20، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 36.00 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 32.20 والارتداد هبوطاً لكسر مستوى 29.80 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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