شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليصل إلى مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما قد يدفع السعر لتقديم تداولات سلبية مؤقتة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 26.80.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، لنستمر بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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