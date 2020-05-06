شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة دون المقاومة – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق ولا يزال مستقراً دون مستوى 15.08، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 14.17 كمحطة تالية، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.70 والمقاومة 15.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط