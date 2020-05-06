شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق في الجلسات الأخيرة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق 1678.45، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق أهدافنا التي تبدأ بمهاجمة مستوى 1729.00 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستويات 1747.43 ثم 1780.00 على المدى القريب.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد