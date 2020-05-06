شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمستوى 1.4015 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي الدعم المذكور، بانتظار التوجه نحو 1.4265 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.4015 والثبات دونه سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3813.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3960 والمقاومة 1.4120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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