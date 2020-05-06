شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول الكسر – تحليل - 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين محاولات جديدة لكسر مستوى 106.44 الآن، معززاً التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 105.20.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 107.68 و108.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.50 والمقاومة 107.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط