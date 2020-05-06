الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 06-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون خط الدعم المكسور، ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار استئناف الميل الهابط لزيارة مستوى 1.2304 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2515 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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