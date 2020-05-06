الاقتصاد

اليورو يلامس الهدف الثاني – تحليل - 06-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بمحاولات كسر مستوى 1.0840، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.0700.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الميل الهابط يتطلب الثبات دون 1.0885، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.0966 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0900

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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