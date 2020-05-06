شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 34٫90 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذنهاية شهر مارس الماضي، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 42 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.3 بينما مستوى المقاومة هو 36.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد