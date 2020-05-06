شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 386 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 390 فلس، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل والذي يشكل مقاومة قوية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 355 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 380 بينما مستوى المقاومة هو 387 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط