شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 179 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو أعلى منذ شهر فبراير من عام 2017، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 175 فلس، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 200 فلس كمستوى أول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 170.0 بينما مستوى المقاومة هو 184.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أسمنت الكويت (KCEM)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 06-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.