شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 22 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 23 فلس، والذي دفع السهم لأسفل وفي ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 20٫50 ريال كمستوى أول ثم 18 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.7 بينما مستوى المقاومة هو 22.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد