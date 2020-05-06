شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير وبفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 97 فلس، مخترقا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 100 فلس، كما تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 85 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94.5 بينما مستوى المقاومة هو 99.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط