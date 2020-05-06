شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) ينجح في الارتفاع -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 6٫849 ريال، لينجح بذلك في الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 7٫60 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.7 وبين مستوى المقاومة هو 7.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد