شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند 1٫12 ريال،والذي يعد مستوى مقاومته السابق، وتجاوزه حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫183 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1٫28 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.16 وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد