شركة الخليج للتأمين (AKHI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 06-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي حيث اغلق عند مستوى 1٫885 ريال، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 2 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1٫70 ريال في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫05 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.94 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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