شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغللق عند مستوى 0٫671 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، متجاوزا بذلك هدفه السعري السابق عند 0٫80 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫95 ريال كمستوى أول ثم 1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.85 وبين مستوى المقاومة هو 0.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد