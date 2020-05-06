شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق مرتفعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5273 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,213 وبين مستوى المقاومة هو 5,337 نقطة