شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8799 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلستي الأحد والاثنين الماضيين، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 8000 نقطة، والذي نتوقع ان يدفعه لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 8200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,711 وبين مستوى المقاومة هو 8,892 نقطة