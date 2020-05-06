شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.74% بما يعادل 114.54 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,999.34، ليستهدف أولى مستويات الدعم 6,444.71 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,444.71 ومستوى المقاومة 6,999.34.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
173
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
15
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عدد أسهم الشركات الثابتة
7
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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