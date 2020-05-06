شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل و النسيج: أولوية لتنفيذ طلبيات التصدير للشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركات تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ كافة طلبيات التصدير من المنتجات المصرية بالرغم من استمرار تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بالعمل فى ظل أزمة كورونا .

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال العام الماضي لتبلغ 1.363 مليار دولار مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، لتستحوذ على 5.3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ذلك العام .

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أضافت المصادر ل" الخليج 365 " ، أن الصادرات السنوية لشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتراوح من 300 إلى 450 مليون دولار سنويا ، أغلبها صادرات من شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، والنصر للصباغة ومصر للغزل والنسيج بكفر الدوار والنصر للمنسوجات والأصواف ستيا بالاسكندرية.

وأوضحت أن الألوية لتنفيذ طلبيات التصدير، ثم تلبية احتياجات السوق المحلى فى مواعيدها مع اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا .

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف زيادة صادرات شركات الغزل والنسيج والملابس إلى 15 مليار دولار خلال عام 2025، بعد الانتهاء من خطة التطوير التي تنفذها الوزارة في شركاتها التابعة بتكلفة 21 مليار جنيه .