«أبوظبي القابضة» تستحوذ على «النبيل» الأردنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب شركة أبوظبي التنموية القابضة المعروفة باسم «القابضة» (ADQ) من الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية الأردنية، والمملوكة لعائلة النبيل، ومجموعة كارلايل الأمريكية، وفقا لما نقلته «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة.

ويصل تقييم شركة النبيل، التي تصنع المنتجات المجمدة، مثل الدجاج والمعجنات، إلى 300 مليون دولار وفقاً ل«بلومبيرج».

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