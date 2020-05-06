شكرا لقرائتكم خبر عن 11.4 % نمو صادرات الإمارات لأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة تحسن مستوى العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بتراجع العجز 5% إلى 14.02 مليار درهم، مقابل 14.78 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. وارتفعت صادرات الدولة إلى أمريكا في شهر مارس على أساس سنوي بنحو 11.4% إلى 1.1 مليار درهم.وأظهرت بيانات شهر مارس تراجع قيمة التجارة الإجمالية بين البلدين بنحو 11%.

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