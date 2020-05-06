شكرا لقرائتكم خبر عن «كروز لاين النرويج»: كورونا يعيث فساداً في الصناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الرحلات البحرية النرويجية الشهيرة «كروز لاين النرويج» إن هناك «شكاً كبيراً» بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل؛ حيث إن فيروس «كورونا» المستجد، يعيث فساداً في الصناعة.
وحسبما ذكرت الشركة اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يستمر تأثير تفشي الفيروس على قدرة أو رغبة الناس في السفر بما في ذلك الرحلات البحرية، إضافة إلى التأثيرات السلبية المتوقعة على نتائج الشركة وعملياتها والخطط والأهداف الموضوعة والتدفقات والسيولة النقدية. كل ذلك يثير شكوكاً كبيرة حول قدرتها على الاستمرار.
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