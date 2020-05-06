«الدار» تدعم المجتمعات السكنية وتجار التجزئة بـ 190 مليون درهم

أعلنت الدار العقارية عن مجموعة من مبادرات الدعم، وسلسلة متنوعة من الإجراءات والتدابير في كل من وحدة إدارة المشاريع التطويرية، ووحدة إدارة الأصول، في إطار دعم الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على السلامة والصحة العامة وتعزيز استمرارية الأعمال. وتعكس هذه المساهمات التزام شركة الدار بمسؤوليتها الوطنية، ومساندتها لموظفيها، وشركائها، والمقيمين في مجتمعاتها السكنية، والطلبة، وأولياء الأمور، وكل أفراد المجتمع.

وتهدف هذه المبادرات، إلى جانب برنامج المساهمات المجتمعية بقيمة 190 مليون درهم، إلى دعم المجتمعات السكنية، والمدارس، والشركاء من تجار التجزئة والعملاء الراغبين في امتلاك المنازل.

تحديات عصيبة

وفي معرض تعليقه على مساهمات الشركة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «لا يزال العالم يواجه مجموعة غير مسبوقة من التحديات العصيبة، والتغيرات التي تستلزم المزيد من القيادة والتكاتف والتضامن وتوحيد الجهود، والوقوف صفاً واحداً، لحلها. لذا، وانطلاقاً من واجبنا الوطني، علينا المسارعة في اتخاذ إجراءات استباقية والعمل معاً للخروج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر عزيمة، وتلاحماً. وقد أثبتت حكومتنا رؤيتها الملهمة ونهجها الاستباقي واستجابتها الحاسمة وغير المسبوقة للأزمة، ونحن نشيد بجهودها وسعيها الدؤوب لضمان صحة وسلامة جميع سكان دولة الإمارات ومساندتها للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في القطاع، تلتزم شركة الدار بممارسة دور حيوي ومؤثر في دعم هذه الجهود الوطنية للاستجابة للجائحة العالمية الحالية».

وأضاف الذيابي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية باعتبارنا شركة التطوير العقارية الرائدة في الإمارة، فإننا نضع الحفاظ على صحة وسلامة موظفينا، وعملائنا، والمقيمين في مجمعاتنا السكنية، وكل أفراد المجتمع، في مقدمة أولوياتنا المؤسسية. ونحن نعتبر موظفينا أثمن أصولنا، ونفتخر بجهودهم وتفانيهم لدعم استمرارية العمل والإنتاجية من خلال الاعتماد على الحلول والنظم التقنية المتطورة التي تمتلكها الشركة، بما يضمن إنجاز مهماتنا والوفاء بالتزاماتنا بانسيابية تامة، وكفاءة عالية، وقد حرصنا في هذه المرحلة على التواصل بانتظام مع مختلف أصحاب المصلحة لإبقائهم على اطلاع بمساهماتنا وجهودنا لضمان توفير بيئة آمنة، وصحية، وتعزيز انسيابية الأعمال واستدامتها. وسنواصل في الفترة المقبلة التزامنا بالتوجيهات الحكومية والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية المختصة، ومنظمة الصحة العالمية، من خلال الحرص على ملازمة المنازل حفاظاً على سلامتنا وسلامة المجتمع وبذل كل الجهود للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة على موظفينا، ومجتمعنا، واقتصادنا».



جاهزية وريادة

كانت شركة الدار العقارية من أوائل شركات القطاع الخاص في أبوظبي التي سارعت باعتماد نظام العمل عن بُعد، وساهم التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول الرقمي في تعزيز جاهزيتها التقنية وامتلاكها لكل الأدوات والنظم الضرورية، ما سهّل الانتقال إلى أسلوب العمل الجديد بسرعة، وانسيابية تامة.

وفي القطاع التعليمي، ساهمت الدار باستثمار وصل إلى 10 ملايين درهم إماراتي، لدعم توفير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتسهيل تجربة التعلم عن بُعد، وتغطية تكاليف الأجهزة التي تم توزيعها على عائلات طلاب المدارس الذين لا يمتلكون الأدوات المناسبة للالتزام بتجربة التعلم عن بعد لأطفالهم.

أما في محفظة وجهات التسوق والمتاجر التابعة للدار العقارية، فقد تركزت الجهود على تعزيز التواصل بين المقيمين، وتجار التجزئة، من خلال تقديم عروض خاصة، وخدمة التوصيل المجاني لبرامج التسوق الشخصي الافتراضي. وعلى سبيل المثال، أطلق «ياس مول» خدمة جديدة تحت اسم «نتسوق لأجلكم» التي توفر لسكان أبوظبي تجربة تسوّق افتراضية لجميع السلع الأساسية في متاجر «كارفور»، والصيدليات، كما سيتم تطويرها لاحقاً لتشمل جميع عروض البيع بالتجزئة من «ياس مول».

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الأولوية للصحة

و كانت شركة الدار العقارية من المؤسسات السباقة في تطبيق جملة تدابير وإجراءات وقائية في مكان العمل، وفي المشاريع والمجتمعات السكنية وعبر كل أصولها.

وتنسّق شركة الدار بشكل مكثّف مع مقاوليها لضمان توفير بيئة صحية، وسليمة والالتزام بالتباعد الجسدي في مساكن العمال، إلى جانب الحرص على تنفيذ عمليات التعقيم والمتابعة والتفتيش بانتظام، واتباع بروتوكولات التنظيف والتطهير المناسبة.

وخصّصت الدار العقارية نحو 60 مليون درهم لتقدم بالتعاون مع مجموعة من أبرز المصارف المتخصصة في التمويل العقاري، عرض تمويل عقاري جذاباً لدعم العملاء الراغبين في امتلاك المنازل في عدد من أبرز مشاريع الدار الرائدة، وأكثرها إقبالاً في أبوظبي. ويوفر العرض للمشترين معدل ربح يبلغ 1.99% تم تثبيته لمدة ثلاث، أو خمس سنوات، من دون أي رسوم إدارية، كرسوم تقديم الطلبات، أو التقييم. وشمل العرض مشاريع «ياس إيكرز»، و«ذا بردجز»، و«ممشى السعديات» و«جواهر».

وتزوّد الدار العقارية المستأجرين في محفظة وحداتها السكنية، التي تضمّ أكثر من 5,000 وحدة، بخطط دفع شهرية لدعم وتسهيل التزامات الإيجار حتى نهاية عام 2020. وفي إطار التزامها بتسريع ودعم التحول الرقمي، أطلقت «الدار» جولات افتراضية لعملائها في المنازل المعروضة للبيع.

ولمساندة عائلات الطلاب المنتسبين في المدارس التابعة للدار للتعليم، خفّضت الأخيرة الرسوم المدرسية في هذه المدارس بنسبة 20% وأعادت كل المبالغ التي تم سدادها لتغطية نفقات الطعام، والنقل، للفصل الثالث من العام الدراسي الجاري في أكاديميات الدار، ومدرسة «كرانلي أبوظبي»، فضلاً عن إنشاء صندوق «معاً يداً واحدة» لدعم الأسر المتضررة مادياً من الأوضاع الحالية، كما التزمت الدار بتقديم خطط دفع شهرية لأولياء أمور الطلاب في المدارس التابعة للدار للتعليم ليتمكنوا من سداد المبلغ المتبقي من الرسوم، وبالتالي تخفيف عبء الرسوم خلال العام الدراسي الجاري.

وعلاوة على ذلك، خصصت الشركة 20 مليون درهم لعدد من المبادرات الأخرى شملت برامج التعقيم والتطهير الوطنية، والإعفاء من جميع الرسوم الإدارية المستحقة للدار خلال عام 2020، بما في ذلك رسوم نقل الملكية ورسوم التأخر في السداد.



المسؤولية الوطنية



في إطار حرصها على تحمل مسؤوليتها الوطنية، ودعم الاستجابة الحكومية وجهود السلطات الصحية المختصة لمواجهة الأزمة الراهنة، خصّصت الدار العقارية أكثر من 2,000 غرفة في محفظة فنادقها لأغراض إجراءات العزل الصحي للأشخاص الذين سيخضعون للمراقبة الطبية. كذلك وفّرت الدار العقارية ما يزيد على مئة غرفة فندقية للعاملين في المجال الطبي.



الالتزام تجاه أصحاب المصلحة



وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة مؤخراً، بإغلاق المراكز التجارية ووجهات التسوق، تبنت الدار العقارية سلسلة من المبادرات مع شركائها من تجار التجزئة بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة. ومن أبرز هذه الخطوات تقديم المساندة الفورية لتلبية احتياجات العديد من مستأجري الدار، وفي البداية تعليق دفع الإيجارات بتاريخ 24 مارس/ آذار.