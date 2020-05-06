«أدكس» يخصص 550 مليون درهم لتمويل صادرات الشركات الوطنية

أعلن مكتب أبوظبي للصادرات، (أدكس)، عن إطلاق حملة وطنية تساهم في مساعدة قادة قطاع الأعمال والشركات في الإمارات على استخدام الحلول والخدمات المالية التي يوفرها «أدكس»، لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19).

ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات، «أدكس»، في إطار استراتيجيته، على بناء شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية، والغرف التجارية، في مختلف أنحاء الدولة للتعاون والتنسيق لعقد سلسلة من المنتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني، لزيادة وعي قادة قطاع الأعمال والشركات الإماراتية حول تعظيم الاستفادة من الأدوات والخدمات المالية التي يوفرها مكتب أبوظبي للصادرات.

وأشار محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، إلى ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل، بقوله: «يشكل الوضع العالمي الراهن تحديات عدة، ليس فقط على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير، بل يتعداها ليشمل المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا ملحة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين، وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية. لذا يعمل «أبوظبي للصادرات» على توفير حلول لهذه التحديات لتمكين الشركات الإماراتية والمستوردين من خارج الدولة، من تمويل عقود الاستيراد والتصدير في ما بينهم، والتي تعود بالنفع المتبادل على كلاهما، بشكل أسرع وأكثر سهولة».

وخصص مكتب أبوظبي للصادرات، «أدكس»، في هذا السياق؛ مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار)، لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، وسيساهم هذا التمويل في دعم سبل تعافي الاقتصاد الوطني من أزمة (كوفيد -19).

وبعد النجاح الذي شهدته ورشة العمل التوعوية التي عقدها «أدكس»، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سيطلق أبوظبي للصادرات بالشراكة مع غرفتي تجارة وصناعة الفجيرة والشارقة، حملة توعوية، تشمل تنظيم منتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني صممت خصيصاً للشركات الأعضاء في الغرف التجارية، خصوصاً المصانع الوطنية. ومن خلال هذه الندوات التفاعلية، سيتمكن الأعضاء من مناقشة سبل الوصول والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يوفرها «أبوظبي للصادرات» لمساعدتهم في التوسع في أعمالهم، وزيادة صادرات شركاتهم. وسيتم تعميم التفاصيل حول مواعيد وكيفية المشاركة في هذه المنتديات الحصرية للأعضاء مباشرة من خلال غرفهم التجارية.

وأشار سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، بالإنابة، إلى أهمية التعاون والعمل المشترك وتحمل المسؤولية بشأن تطوير الشركات الوطنية الإماراتية والمساهمة في نموها الاقتصادي، بقوله: نعمل اليوم على تطبيق الرؤية الإماراتية لتحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد الأزمة الحالية، وتداعياتها العالمية، ونتطلع معاً نحو الخمسين عاماً المقبلة لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقود الماضية. لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية الحكومية المعنية التي ترسم خريطة الطريق لصادراتنا الوطنية، لضمان زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا، حول سبل الوصول إلى مجموعة الأدوات المتاحة لهم لاستمرار نمو أعمالهم خلال التحديات الراهنة، وما بعدها.