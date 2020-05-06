«مضياف» يدعم مبادرة التطوع عن بعد

أطلق برنامج «مضياف» في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» مبادرة جديدة تقوم من خلالها بترشيح أسماء عدد من المتطوعين المسجلين لديها للعمل عن بعد في مجال التطوع الافتراضي مع مجموعة شلهوب، وذلك بمعدل 10 متطوعين في كل أسبوع.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين للكلية في القطاعين الحكومي والخاص في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب إلى حد ما تقييد حركة الأفراد بصفة مؤقتة حفاظا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة لتقديم الدعم اللازم دون الحاجة لمغادرة منازلهم.

ويتم خلال هذه المبادرة الاستفادة من مهارات وخبرات المتطوعين في ترجمة منصات التعلم الداخلية ومواقع التجارة الإلكترونية إلى اللغة العربية، والتي تسهم بدورها في إنشاء مركز معرفي افتراضي للعملاء الحاليين والمحتملين، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة عن أنشطة المجموعة، والمنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها.