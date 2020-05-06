شكرا لقرائتكم خبر عن الجلد الصناعى و نعل الحذاء أبرز احتياجات مصانع الأحذية من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس مصانع ومحلات الأحذية التجارية وضع قائمة بالسلع التى يحتاجها السوق المحلى من مستلزمات إنتاج تصنيع الأحذية فى مصر والتى يتم استيرادها من الخارج سواء الصين أو أى دولة أخرى ولا يتم تصنيعها فى مصر، كما سيتم حصر الكميات والأنواع المتاحة منها لدى المصنعين لوضع خطة تحدد استيراد باقى احتياجات الصناعة أو التوجه بتصنيعها فى السوق المصرية.

وقال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم عمل اجتماع موسع بين مجلس إدارة الشعبة لبحث كيفية توفير مستلزمات الانتاج وعدم تضرر الصناعة فى حالة الاحتياج لها ، بعد حدوث أزمات عديدة للدول المنتجة لها بسبب أزمة انتشار تفشى فيروس كورونا، موضحا أن أهم هذة المستلزمات غير المصنعة محليا وتعتمد الصناعة على استيرادها هى الجلد الصناعى، الخيوط ، الاكسسوارات الخاصة بتصنيع الأحذية، النعل .

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وأضاف يحيى فى تصريح خاص ل الخليج 365 ، أن مصر لديها جلود طبيعية ذات خامات جيدة ولكن الاعتماد على الجلد الصناعى المستورد لكونه يصنع من مجموعة من اللدائن ومواد كيميائية تسمح بتشكيله فى تصنيع الحذاء من حيث الموضة والألوان ، وهو ما يعتمد عليه لإعطاء تشكيلات جديدة خاصة لنوعية الحذاء الحريمى الذى يسير وفقا لتشكيلات الموضة العالمية سنويا.

وعن اعتماد الصناعة المحلية على مكاتب الموضة العالمية وعدم توفرها فى مصر علق يحيى أن السوق المحلى لدية مكاتب لاستخراج أفضل أشكال الموضة مثل السوق العالمى ولكن الأزمة فى توفير المواد الخام غير المصنعة محليا، ولذلك الاعتماد على الموضة العالمية التى تستخرج وفقا للمتاح لديها من جميع المواد الخام القادرة على تشكيل كل ما ترغب من أنواع وألوان .

وأكد رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية ، على أنه سيتم رفع مطالب الصناعة المحلية إلى الحكومة ومخاطبتها بأهمية رفع الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج ، ورسوم القيمة المضافة بنسبة 14% وذلك سيساعد على توفير المنتجات إلى السوق المحلى وبأسعار مخفضة للمستهلكين خاصة خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من تباعيات فيروس كورونا.