شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة مخزونات الخام بأكثر من 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع قدره سبعة ملايين برميل.



وكشفت البيانات الأولية غير الرسمية عن انخفاض مخزون البنزين 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما ارتفع مخزون المقطرات 6.1 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.