شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مدعومة بأسهم شركات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليووم الثلاثاء مدعومة بالأداء الإيجابي لأسهم شركات النفط في ظل انتعاش الخام، لكنها وقعت تحت ضغوط من تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الاتحادي.



وصرح عضو البنك المركزي "جيمس بولارد" بأنه يرى أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة أعلى 20%، بينما يرى نائب رئيس البنك "ريتشارد كلاريدا" أن الاقتصاد الأمريك سيستغرق وقتا لمحو آثار أزمة "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن تسجيل الميزان التجاري الأمريكي عجزا بنحو 44.4 مليار دولار في أبريل/نيسان فيما انكمش القطاع الخدمي في البلاد بأكبر وتيرة على مدار أكثر من عشر سنوات خلال الشهر الماضي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 20.5% وأغلق عند 24.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 21.1 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 13.9% مغلقا عند 30.97 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 30.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 23883 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24169 نقطة وأقل مستوى عند 23868 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 8809 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8909 نقاط وأقل مستوى عند 8781 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2868 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2898 نقطة وأقل مستوى عند 2863 نقطة.