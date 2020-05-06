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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع رغم انتعاش الصادرات البرازيلية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات البرازيلية من هذه السلعة الزراعية إلى أعلى مستوى قياسي.
وتلقت الصويا دعما من إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول على مستوى العالم مما يعزز بدوره الطلب العالمي على السلع.
ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة، حيث كشفت "تكساس" و"أوكلاهوما" وغيرها من الولايات الأمريكية عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد باستئناف أنشطة تجارية وفتح محال تجارية.
كانت الصويا والذرة قد انخفضا أمس بسبب مخاوف من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على خلفية اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتسرب فيروس كورونا من معمل صيني.
هذا، وقد أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات البرازيلية من الصويا إلى 16.3 مليون طن خلال أبريل/نيسان بارتفاع نسبته 73% على أساس ينوي من نفس الفترة عام 2019.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 8.39 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.41 دولار وأقل سعر عند 8.33 دولار.
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