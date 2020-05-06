شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع بحوالي 3% رغم خطة كاليفورنيا لمقاضاة الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من إعلان ولاية كاليفورنيا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة ومنافستها "ليفت" أيضاً.



وذكرت السلطات في الولاية بأن هناك تضليل من جانب "أوبر" و"ليفت" فيما يتعلق بتصنيف السائقين على أنهم مقاولين وليسوا موظفين.



وترى كاليفورنيا في دعاواها القضائية المنتظرة بأن "أوبر تكنولوجيز" و"ليفت" ضللتا السائقين وحرمتهم من مزايا عدة لو كانت اعتبرتهم انهم موظفين.

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وبهذه الدعوى القضائية، تدخل الشركتان صراعا جديدا بشأن توصيف السائقين الذين لا يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر أو إعانات ضد البطالة.



وتجدر الإشارة إلى أن "أوبر" سوف تعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري في ظل "كورونا" وآثاره الضارة على كافة الشركات على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 2.7% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 28.07 دولار، وسجل أعلى سعر عند 28.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.7 دولار.