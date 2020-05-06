البنك المركزي الأوروبي ملتزم بسياسة تيسيرية حتى بعد حكم قضائي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه‭‭ ‬‬ما زال ملتزما بعمل كل ما يقع في نطاق اختصاصه لرفع التضخم ليعود إلى مستواه المستهدف، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأنه تجاوز سلطاته ببرنامجه لشراء الأصول.

وقال البنك في بيان ”البنك المركزي الأوروبي على علم بالحكم الذي أصدرته اليوم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية فيما يتعلق ببرنامج شراء سندات القطاع العام“، مضيفا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في وقت سابق بأن البرنامج قانوني.

وقال المركزي الأوروبي إن مجلسه التنفيذي ”ما زال ملتزما بشكل كامل بعمل كل ما هو ضروري في نطاق التفويض الممنوح له لضمان أن يرتفع التضخم إلى مستويات تتناسب مع المستوى المستهدف له للأجل المتوسط“.