الأسهم المحلية تقتفي أثر «العالمية» بنغمة الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



استعادت الأسهم المحلية نغمة الصعود، أمس الثلاثاء، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، في مؤشر آخر على ارتباطها بتحركات الأسواق العالمية في المرحلة الراهنة على الأقل، ولا سيما الأوروبية منها التي تفاعلت مع النتائج الإيجابية للشركات، وزيادة أسعار النفط.

وفيما تباينت إغلاقات الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.36%، بعد أن استهل الجلسة على مكاسب بأكثر من 1.6%، كما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 1.63%، وارتفع السوق السعودي 1.7%، والسوق الكويتي 1.76%، في مقابل انخفاض سوقي مسقط والبحرين بنسبة 0.2% لكل منهما.

وشهدت الأسهم المحلية، أمس الثلاثاء، عمليات شراء انتقائية في أكثر من قطاع، وخاصة البنوك والعقار مع تباين الأداء فيها، إذ صعد «الإمارات دبي الوطني» 1.09%، و«أبوظبي الأول» 3.1%، وفي المقابل، نزل «دبي الإسلامي» 0.84%، و«أبوظبي التجاري» 0.72%، كما ارتفعت في العقار أسهم، ك «إعمار العقارية» 1.18%، و«الدار» 2.38%.واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 298.8 مليون درهم.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.36% إلى مستوى 1931.66 نقطة، مدعوماً بارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والخدمات والاستثمار.

وارتفع قطاع العقار 0.75% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» إلى جانب ارتفاع «إعمار مولز» 0.84%، و«الاتحاد العقارية» 1.06%، و«أرابتك» 2.24%، فيما تراجع «إعمار للتطوير» 0.47%، و«داماك» 0.85%، و«ديار» 0.74%.

وفي قطاع البنوك، ارتفع «الإمارات دبي الوطني»، وذلك مع ارتفاع و«جي إف إتش» 1.44%، في مقابل نزول «دبي الإسلامي».

وزاد قطاع الاستثمار 0.86% إثر ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.88%، و«سوق دبي المالي» 0.57%، و«شعاع كابيتال» 1.88%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.72% بفعل ارتفاع «أرامكس» 1.04%، و«الخليج للملاحة» 5.71%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

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سوق أبوظبي



من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.63% عند 4103.82 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع. وزاد قطاع البنوك 2.12% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» وزاد قطاع العقار 2.11% نتيجة ارتفاع «الدار» في مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.69%. وزاد قطاع الاتصالات 0.13% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.1% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 1.35%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36% في مقابل نزول «طاقة» 4.86%.

وصعد قطاع الاستثمار 6.34% مع صعود «العالمية القابضة» 7.14%، و«الواحة كابيتال» 4.91%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، بقيمة 36.5 مليون درهم، مغلقاً عند 8.29 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت نحو 36 مليون درهم، وأقفل عند 2.56 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي جذب 22.5 مليون درهم، وأقفل عند 3.51 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي التجاري»، بقيمة 28.6 مليون درهم، ليغلق عند 4.12 درهم، تلاه «الدار» بسيولة قيمتها 18.9 مليون درهم، مغلقاً عند 1.72 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 16.36 مليون درهم، ليغلق عند 11.3 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وسجل «سلامة القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 10.33% مغلقاً عند 0.267 درهم. وتزعم الارتفاعات في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 7.14%، مغلقاً عند 27 درهم.



تداولات المستثمرين



وعلى صعيد أداء المستثمرين بحسب جنسياتهم في سوق أبوظبي، فقد اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 42.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و40.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 42.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و41.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.4 مليون درهم فقط، منها 1.1 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و610 آلاف درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 5.4 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك للتمويل»، و«ديار»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي التجاري»، و«جي إف إتش»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير».

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 17 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و4.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 21.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 17 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و4.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.