«الإمارات للشحن» تشغل 10 رحلات أسبوعياً إلى البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تواصل الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، لعب دور حيوي في تسهيل تدفق الشحنات إلى البحرين، ونقل الإمدادات والمحافظة على روابطها التجارية. ومع مطلع مايو الجاري، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى البحرين لتصل إلى 10 رحلات شحن أسبوعياً باستخدام طائرات الركاب بوينج 777-300ER

التي توفر حمولة في عنابر الشحن تصل إلى 40 طناً.

ورفعت الإمارات للشحن الجوي، خلال إبريل / نيسان، عدد رحلاتها من ثلاث رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية، حيث شغلت ما يزيد على 40 رحلة شحن إلى البحرين باستخدام طائرات الركاب. كما نقلت ما يزيد على 1300 طن من الشحنات، بما في ذلك الإمدادات الأساسية والمعدات الإلكترونية.

عززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وشبكة خطوطها لضمان استمرارها في تسهيل نقل السلع الأساسية، إضافة إلى دعم الاقتصاد ومساعدة الشركات في البحرين على مواصلة أعمالها من خلال المحافظة على استمرار وانسيابية سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، منذ عام 2019، أكثر من 20600 طن من الشحنات إلى البحرين، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب، مثل اللحوم والأسماك والفاكهة والخضار، إضافة إلى منتجات أخرى شملت الزهور والنباتات والتبغ والمركبات ومعدات البناء والمنتجات الإلكترونية. ووصلت هذه الشحنات إلى البحرين من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرها.

وخلال الفترة ذاتها، نقلت الإمارات للشحن الجوي 2600 طن من الصادرات البحرينية إلى العديد من الأسواق، بما في ذلك الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والصين وأستراليا. وشملت الصادرات المركبات وقطع الغيار والمستلزمات الشخصية والمجوهرات والأزياء. وتشغل الإمارات للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة إلى 67 وجهة عبر قارات العالم الست باستخدام طائرات بوينج 777-F وبوينج 777-300ER. وتنقل الإمدادات الأساسية يومياً عبر شبكة خطوطها.