شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الطلب على الأغذية العضوية الإماراتية 4 أضعاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
سجلت شركات الأغذية العضوية في الإمارات ارتفاعاً في الطلب، بما يصل إلى 4 أضعاف، في ظل ظروف أزمة «كوفيد-19» الراهنة.
وتنفذ شركة «جرين هارت» حالياً ما بين 100 و110 عمليات توصيل كل يوم، معظمها من مكونات الأغذية التي يتم جنيها كل يوم بحلول الساعة 5 صباحاً لمغادرة المزرعة للتسليم بحلول الساعة 8 صباحاً.
شهد موردو المنتجات العضوية في الإمارات ارتفاعاً في مبيعات التوصيل 300% إلى 400%؛ حيث أصبح السكان أكثر وعياً بالصحة وسط جائحة «كوفيد-19».
ومن بين الشركات التي شهدت طفرة كبيرة في المبيعات والتوصيل عبر الإنترنت شركة «جرين هارت»، التي تدير مزرعة في الشارقة ومنافذ بيع وتوزيع رئيسية في دبي.
وقالت مؤسس الشركة، إيلينا كينان في مقابلة، إن الشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عمليات التوصيل للمنازل، حتى في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات الجملة للمطاعم والفنادق منذ بداية تطبيق الإغلاق في جميع أنحاء الإمارات .
وأضافت كينان أنه على الرغم من تخفيف القيود المفروضة على المطاعم، حيث أصبحت المطاعم قادرة الآن على استيعاب 30 في المئة من إنتاج الشركة، إلا أنها تعتقد أنه من غير المحتمل أن يرتفع الطلب على المنتجات العضوية الممتازة في هذا القطاع على المدى القصير.
وقالت، إن الطلب من الأفراد سيظل على الأرجح مرتفعاً، حتى مع عودة بعض المستهلكين إلى التسوق العادي في منافذ الطعام مع تخفيف القيود.
وبالمثل، شهدت شركة «كويتا ميلك»، وهي شركة متخصصة في الحليب العضوي الخالي من اللاكتوز، ارتفاع الطلبات على الإنترنت منذ أن بدأ الوباء في الانتشار.
وقال رئيس الشركة، إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت 400%؛ حيث يقبل الناس على زيادة مشترياتهم في ظل القلق من نقص الإمدادات الغذائية.
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