الهند تستحوذ على 38% من إجمالي التحويلات في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استحوذت التحويلات إلى الهند على حصة 37.9% من إجمالي التحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال عام 2019، لتحتل المركز الأول بين دول المقصد للتحويلات من الدولة، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم الذي شجع المقيمين في الدولة على زيادة التحويلات المالية لهذه الدولة. وبالنسبة للدول الخمس التي تلتها من حيث الأهمية في حصة تدفقات التحويلات الشخصية الموجهة للخارج، فتمثلت في باكستان، والفلبين، ومصر، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي تراجعت التحويلات من الدولة بما قيمته 4 مليارات درهم في العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض التحويلات الشخصية الموجهة للخارج التي جرت تسويتها من خلال النظام المصرفي بنسبة 15.7%، أو 6.3 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، سجلت التحويلات الشخصية الموجهة للخارج والتي جرت تسويتها من خلال مكاتب الصرافة زيادة بنسبة 1.7%، أو 2.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وحدث التباطؤ في التحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 بشكل رئيسي خلال الربع الأول (انخفاض 5.1 مليار درهم مقارنة بالربع الأول 2018) وخلال الربع الثاني (انخفاض 1.9 مليار درهم مقارنة بالربع الثاني 2018).