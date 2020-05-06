البنوك ترفع الإقراض لقطاعي العقارات والإنشاءات 2.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع عدد العاملين في البنوك المحلية في الشهر الماضي بحوالي 1082 موظفاً إلى 28.591 ألف مقابل الشهر السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد العاملين في البنوك الأجنبية في الدولة بإضافة 1283 موظفاً إلى 7247. وبذلك ووفقاً لبيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي يكون إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي ارتفع في الشهر الماضي بإضافة 201 موظف، ليصل إلى 35.838 ألف.

وتراجع عدد أفرع البنوك الوطنية في الدولة بواقع 5 أفرع في الشهر الماضي ، إلى 640 فرعا كما شهد الشهر الماضي تراجع وحدات الخدمات المصرفية الذكية للبنوك الوطنية بإغلاق وحدة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 34 وحدة.

كما تراجع عدد أفرع البنوك الوطنية بواقع 16 فرعا إلى 640 فرعا في الربع الأول من العام الجاري، بإغلاق 8 أفرع في أبوظبي و7 أفرع في دبي و3 في الشارقة وزاد عدد الأفرع بواقع فرع واحد في كل من رأس الخيمة والفجيرة فيما استقر عدد أفرع البنوك الوطنية بعجمان وأم القيوين.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك في الدولة بحوالي 28% إلى 60.2 مليار درهم في مارس مقابل فبراير 2020. وأرجع «المركزي» سبب التراجع إلى انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك بحوالي 0.5%، وارتفاع الالتزامات (الخصوم) الخارجية على البنوك العاملة في الدولة بحوالي 2.8% خلال الفترة.

وبحسب بيانات «المركزي» ارتفع صافي الأصول المحلية لبنوك الإمارات بحوالي 3.4% خلال مارس الماضي نتيجة لارتفاع الأصول المحلية بحوالي 0.5%، وتراجع الالتزامات المحلية (الخصوم) بحوالي 5.1% مقابل فبراير الماضي.

يرجع السبب وراء ارتفاع الأصول المحلية إلى الزيادة في المطالبات على القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية وعلى المؤسسات المالية غير المصرفية بنسب 0.6% و6.8% و6.3% على التوالي، ما غطى على التراجع في المطالبات على الحكومة (0.9%).وأرجع المركزي السبب في تراجع الخصوم المحلية إلى انخفاض الاحتياطيات الرأسمالية والالتزامات على الحكومة بنسب 6.3% و3.3 % على التوالي.

وتراجع صافي الأصول الدولية للبنك المركزي في الشهر الماضي على أساس شهري بحوالي 3.4% إلى 389.425 مليار درهم.

وارتفعت قيمة حيازات «المركزي» من الذهب بإضافة 336 مليون درهم في مارس إلى 5.951 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن البنوك زادت في الشهر الماضي إقراضها لقطاعي الإنشاءات والعقارات بحوالي 2.8% إلى 319.84 مليار درهم ، كما رفعت إقراضها لقطاع التجارة 2% إلى 155.7 مليار درهم.