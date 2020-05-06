«المركزي»: معالجة التداعيات بأسلوب تدريجي

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كشف عبد الحميد سعيد، محافظ «المركزي» أن المصرف سيعيد تقييم أولوياته الاستراتيجية ليقوم بدور حيوي في معالجة القضايا الطارئة في ظل انتشار الوباء وتداعياته على كل القطاعات وبالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية وبأسلوب استباقي وتدريجي.

جاء ذلك في كلمة المحافظ للتقرير السنوي 2019.

وقدّر «المركزي» في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات ب 1.7% خلال عام 2019، مع نمو 3.4% للقطاع النفطي، و1% فقط للأنشطة غير النفطية، مرجحاً أن يشهد العام الجاري 2020 درجة مرتفعة من حالة عدم اليقين بسبب تفشي وباء كورونا.

وتوقع «المركزي» تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة الوباء، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن حجم تأثير «كوفيد-19» ليس معروفاً بعد.

برنامج قروض المواطنين

وفي مقدمة التقرير السنوي، قال حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة «المركزي»: إن المصرف أطلق العام الماضي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من البنوك الوطنية، برنامج قروض المواطنين، الذي يهدف إلى تخفيف عبء تراكم الديون على مواطني دولة. كما ساهم في إنشاء لجنة لحماية المستهلك تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات.

وأوضح: إنه واصل جهوده لتعزيز قدرته على الاستجابة لتحديات العصر؛ حيث بذل المصرف، الذي يدعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة، جهوداً جادة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي إحراز تقدم نحو هدف رؤية الإمارات 2021؛ المتمثل في بناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، وقادر على المنافسة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي، وبصفته الأمين على سلامة النظام المصرفي وقوته، عمل خلال 2019 على تعزيز الرقابة المصرفية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وقال: تمكنا بفضل المبادرات التي أطلقناها من ضمان قيام البنوك بتحسين أدائها بأسلوب سليم، وحصيف في آن واحد.

وقال: تماشياً مع الهدف الذي تنشده دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتمويل الإسلامي، واصلت الهيئة الشرعية العليا تقوية الحوكمة وتوحيد المتطلبات الشرعية. وأضاف: بدأت الهيئة بوضع مجموعة جديدة من المعايير الشرعية، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات؛ دعماً للابتكار وحماية المستهلك، مع تزويد المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ توجيهية بشأن التنفيذ.

وأضاف: ولأجل ضمان استمرارية نشاط الاقتصاد المحلي؛ فقد تركزت جهودنا أيضاً على تمكين المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة من الازدهار. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاونا بشكل وثيق مع مجموعة عمل اتحاد مصارف الإمارات المعنية بهذه المشاريع؛ بهدف التخفيف من قيود التمويل.

مستويات قوية لرأس المال

وقال عبد الحميد سعيد، إن توقعات عام 2020 غير مؤكدة بطبيعة الحال، إذ يتحكم بها تأثير وباء كورونا عالمياً، إن من حيث حياة البشر أو الصحة أو النشاط الاقتصادي. وأضاف: «سوف تكون منعة ومرونة القطاع المصرفي قيد الاختبار، والمصرف المركزي سيواصل لعب دوره فيما يتعلق بتوجيه القطاع خلال هذه الفترة مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة، بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال وغيرها من إجراءات تخفيف الضغط بهدف ضمان استمرارنا في مساعدة ورعاية بيئة الأعمال في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف سعيد: «ما من شك في أن عام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً، حيث يكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك».

وقال المحافظ: «سوف يعيد المصرف المركزي تقييم أولوياته الاستراتيجية ويقوم بدور حيوي في معالجة هذه القضايا بالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية بأسلوب استباقي وتدريجي». وتابع: «لن نتأخر عن الالتزام بتحمّل المصرف المركزي مسؤوليته عبر تعزيز السياسة النقدية وسياسة التحوط الشامل وأداء دوره التنظيمي والإشرافي، بالتوازي مع اعتماد التقنية الرقمية كمنصة تشغيلية وكأداة تنظيمية لمساعدة البنوك في مواجهة التحديات التي تنتظرها».

وأشار إلى أن المصرف المركزي أطلق خلال العام الماضي برنامج قروض المواطنين، استفاد منه أكثر من 4 آلاف إماراتي منذ طرحه في شهر مارس/آذار من عام 2019. وقال ما من شك في أن عام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً؛ حيث سيكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات، وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك.

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اجتماع مجلس الإدارة

وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي (عن بعد) صباح الأحد 3 مايو/ أيار 2020، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الحميد سعيد، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، وكبار موظفي «المركزي».

واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات وباء كوفيد-19، ووجّه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود.

«تداعيات كوفيد-19»

ولاحظ المجلس التقدم في السحوبات والتأجيلات التي تقدمها البنوك للعملاء. وطلب الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة لمعالجة تداعيات وباء كوفيد-19.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعيّة عن سنة 2019 الذي قدمه الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعيّة. وتضمن التقرير تفاصيل عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهدافها وخطة عمل الهيئة ل 2019-2023. كما نصّ التقرير على القرارات التي اتخذتها الهيئة، والمعايير الشرعيّة والحوكميّة التي وضعتها وتبنتها، بالإضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازيّة التي تمّت مراجعتها، واللقاءات التشاوريّة المحلية والدولية التي تم عقدها.

«بعض البنوك»

كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لسنة 2019، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء، والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة المحليّة والدوليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطيات النقديّة وتطوير أنظمة الدفع، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف المركزي، بالإضافة إلى أهم أنشطة المصرف المركزي في عام 2019.

كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. هذا، واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.