شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عجز الولايات المتحدة التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت صادرات الولايات المتحدة 9,6% في مارس/آذار، في تراجع شهري قياسي، ليرتفع العجز التجاري إلى 44,4 مليار دولار في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أفادت وزارة التجارة الأمريكة أمس الثلاثاء.

وتراجع حجم الواردات كذلك؛ لكن بنسبة 6,2% فقط، مع توقف حركة النقل والشحن حول العالم، ما تسبب بازدياد الفجوة التجارية بنسبة 12 في المئة من 39,9 مليار دولار في فبراير/شباط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عجز الولايات المتحدة التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.