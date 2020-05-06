«سوق دبي المالي» يوفر منصة إلكترونية للتصويت في «العموميات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

قال علي الهاشمي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي إن منصة سوق دبي المالي المتكاملة التي تم تطويرها في إطار استراتيجية «البورصة الذكية» وفرت للشركات المدرجة والمستثمرين حلاً فعالاً لإدارة أعمال الجمعيات العمومية والتسجيل والتصويت الإلكتروني عن بعد. وقد تم تطوير تلك المنصة مواكبة لرؤية القيادة بشأن التحول الرقمي في الإمارات وضرورة توفير خدمات نوعية لكافة المتعاملين من مستثمرين وشركات مدرجة ووسطاء، عبر قنوات ذكية وفعالة.

أضاف الهاشمي في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن سوق دبي المالي جاهز لتوفير هذه الخدمة لأي شركة مدرجة تطلب عقد اجتماع جمعيتها العمومية عن بعد، التزاماً بالتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وأنه يتعين على الشركات المعنية إنجاز كافة الخطوات الإجرائية بالتنسيق مع الهيئة والحصول على موافقتها للقيام بهذا الأمر.

وأشار الهاشمي إلى أن سوق دبي المالي يقدم، وبصورة سنوية منتظمة منذ العام 2015، خدمة إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية لثماني شركات مدرجة، حيث يتم من خلال المنصة الإلكترونية إنجاز عمليات تسجيل المساهمين والتصويت. وقد قام السوق في العام 2018 بتطوير الخدمة من خلال التحول لاستخدام تقنيات بلوك تشين Blockchain، الأمر الذي مثل نقلة نوعية لهذه الخدمة المهمة في تعزيز الأمان والشفافية في إجراءات إدارة الجمعيات العمومية في ما يخص التسجيل والتصويت وكافة البيانات الأخرى بما يُمكن جميع الجهات الرقابية من متابعة إجراءات التسجيل والتصويت.

وقال الهاشمي، إنه يمكن للمساهمين التسجيل باستخدام الهوية الإماراتية شريطة تحديث بياناتهم مع سوق دبي المالي، وهي تتيح لهم التصويت عن بعد بما يعنيه ذلك من تفاعل أكبر مع شركاتهم ولعب دور أكبر في عملية اتخاذ القرار خلال اجتماعات الجمعيات العمومية أينما كانوا، علاوة على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها مسألة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة.

وأضاف الهاشمي: «طور سوق دبي المالي خلال الفترة الماضية البنية التقنية الخاصة بمنصته لإدارة أعمال الجمعيات العمومية، حيث يمكن للمساهمين الدخول إلى الخدمة عبر منصة الخدمات الإلكترونية بالموقع الشبكي للسوق للتصويت على قرارات الجمعيات العمومية سواء من خلال الحاسب الشخصي أو الأجهزة الذكية، حيث تظهر قائمة بالشركات المتاح التصويت على قرارات جمعياتها العمومية، وكل ما يتعين على المساهم عمله هو اختيار الشركة وقراءة بنود الاجتماع والتصويت عليها عن بعد بسهولة وفاعلية». ونظراً لحلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع، التنسيق مع الأسواق المالية لإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بعد بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية التي ستعقد اعتباراً من 17 مارس 2020 ويمكن للشركات عقد اجتماعات جمعياتها العمومية بالتصويت الإلكتروني حتى نهاية شهر إبريل المقبل وفقاً للقانون.

وبدأت الشركات المساهمة العامة المدرجة، تطبيق القرار من خلال إقامة الجمعيات العمومية والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع، حيث من المتوقع أن تقوم الشركات الأخرى بهذه الخطوة قريباً.