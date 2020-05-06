«طاقة أبوظبي» تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية

تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على تنفيذ وتطوير الإجراءات والضوابط لمعايير الصحة والسلامة في أماكن العمل،والالتزام بتطبيقها بالكامل على كل موظف وعامل داخل الدائرة، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات لحماية الكوادر الوظيفية.

يعد تطبيق معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل أولوية قصوى لدى دائرة الطاقة، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لتلك المعايير كونها تمثل ركيزة مهمة لعمل الدائرة وكامل قطاع الطاقة في الإمارة.

يرتكز مفهوم الصحة والسلامة في أماكن العمل لدى الدائرة في إدارة المخاطر المهنية، باعتباره نهجاً وقائياً يرمي إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة ويتضمن مبدأ التطوير والتحسين الدائم.

كما تهدف الدائرة إلى بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين الموظفين والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة.

و قال المهندس عبد الرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل:«يعكس حرص دائرة الطاقة في أبوظبي على تطبيق أحدث معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، على التزامها الكامل بحماية العاملين فيها وضمان سير العمل داخل الدائرة وتحقيق أفضل إنتاجية للموظفين دون أي معوقات، وهو ما يضمن بدوره الارتقاء بجهود الدائرة في تطوير بيئة عمل نموذجية تساعد على حماية الموظفين وضمان استمرارية الأعمال في كل الظروف بالإضافة إلى تنفيذ مستهدفات تحول قطاع الطاقة وفق الخطط الاستراتيجية لأبوظبي والإمارات».

وأضاف العلوي: «الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة الصحية والمهنية واجب تجاه الموظفين وجزء من ثقافتنا ومبادئنا في الإمارات، والقائمة على الاهتمام بالفرد والحرص على سلامته وصحته. وقد أطلقت الدائرة مؤخراً حملة التزامنا طاقة وطن بالتعاون مع عدد من شركات القطاع، ونعمل من خلالها على تجسيد التزام الدائرة تجاه المجتمع وإبراز الأعمال والإجراءات المتخذة في قطاع الطاقة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين والموظفين وضمان تأدية مهامهم وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة على مدار الساعة».



ضوابط وإنجازات



تولي دائرة الطاقة اهتماماً كبيراً برفع وعي موظفيها تجاه معايير وإجراءات الصحة والسلامة المتبعة، حيث يتم إطلاع الموظفين الجدد في أول أيام عملهم في الدائرة على جميع ترتيبات الصحة والسلامة من أجل التأكد من أن كل موظف أصبح على دراية كاملة بحجم وأهمية تلك التدابير وضرورة اتباعها في كل الأوقات.

وشهد العام الماضي تطويراً كبيراً في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية داخل الدائرة، فبعد الحصول على موافقة «نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة ابوظبي»، تم تشكيل لجنة إدارة البيئة والصحة والسلامة لتشمل أعضاء من مختلف إدارات دائرة الطاقة، حيث يمثل كل عضو إدارته الخاصة، ويتلخص دورهم في أمرين، أولهما عملهم كقنوات تواصل فعالة وكمرجع استشاري لأي أمر يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة في الدائرة، وقامت اللجنة منذ تشكيلها إلى الآن ببحث عدد من القضايا الخاصة بالصحة والسلامة داخل الدائرة، وتم تنفيذ مبادرات عدة في إطار تطبيق إجراءات الصحة والسلامة بين موظفي الدائرة.

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متابعة المستجدات



كما تحرص إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي على إطلاع الموظفين على أحدث المستجدات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة بشكل دوري، وذلك من أجل رفع وعيهم بشكل مستمر تجاه أبرز التحديات وكيفية التعامل مع المواقف التي تحمل مخاطر تتعلق بسلامتهم وصحتهم في أماكن العمل.

تمثل الزيارات الميدانية لمنشآت قطاع الطاقة جزءاً من مهام بعض موظفي دائرة الطاقة، لذلك تعمل إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة على التأكد من اتباع الموظفين كامل الإجراءات والإرشادات قبل قيامهم بتلك الزيارات، بالإضافة إلى تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية المناسبة.

وفي إطار المتابعة الحكومية المستمرة لإجراءات الصحة والسلامة، خضعت دائرة الطاقة العام الماضي إلى أول تدقيق ومتابعة من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة. ونتيجة لجاهزيتها الدائمة، اجتازت إدارة الصحة والسلامة البيئية التدقيق الشامل دون أي ملاحظات رئيسية.



إجراءات المراقبة



تقوم إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بالعديد من عمليات التدقيق الداخلي والتفتيش على إجراءات السلامة والتقييمات على مختلف الأقسام وأماكن العمل. كذلك هناك تعاون وثيق مع فريق المشتريات في الدائرة للتأكد من اتباع المقاولين كافة المعايير وتأهيلهم لتنفيذ المشاريع دون وقوع أي حوادث واتباع الإجراءات والاشتراطات الصحية. بالإضافة إلى التنسيق مع فريق المخاطر المؤسسية من أجل وضع آلية عمل للتعامل مع أي متغيرات واتخاذ تدابير وإجراءات استمرارية الأعمال. كما يتم التواصل الدائم مع كل موظفي الدائرة للتأكد من سلامتهم وصحتهم لأنهم ثروة الدائرة الحقيقية.