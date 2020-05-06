شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف مشروع صغير يقترض مليار إسترليني في يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة لويدز المصرفية إنها أقرضت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) لمشاريع صغيرة في يوم واحد مع بدء برنامج جديد تضمن فيه الحكومة القروض بنسبة 100% لمساعدة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على تحمل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال جاريث أوكلي المدير التنفيذي للأنشطة المصرفية في لويدز «أكثر من 32 ألفاً من زبائننا من المشاريع الصغيرة قدموا يوم الاثنين طلبات لقروض وحصلوا على الأموال اليوم الثلاثاء».

وواجهت البنوك الكبرى في بريطانيا انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمين بسبب الوتيرة البطيئة للإقراض في ظل برنامج سابق استهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث كانت الحكومة تضمن 80% من الأموال التي يجري إقراضها.

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