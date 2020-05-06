عجز تجاري قياسي للولايات المتحدة.. ونمو وارداتها من الإمارات 11.4%

تحسن مستوى العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بتراجع العجز 5% إلى 14.02 مليار درهم، مقابل 14.78 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أمريكية تراجع التجارة الإجمالية بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.6% إلى 20.16 مليار درهم، مقابل 21.8 مليار درهم في الربع الأول من 2019. وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة بنحو 12.8% إلى 3.07 مليار درهم، كما تراجعت قيمة واردات الدولة من أمريكا بنحو 6.6% إلى 17.09 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 18.29 مليار درهم في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت البيانات الخاصة بشهر مارس تراجع قيمة التجارة الإجمالية بين البلدين على أساس بنحو 11% إلى 6.4 مليار درهم. وتراجعت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة في مارس الماضي بنحو 14% إلى 5.31 مليار درهم.

وارتفعت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنحو 11.4% إلى 1.1 مليار درهم.

وتحسن بذلك مستوى العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة في مارس الماضي بنحو 19% إلى 4.21 مليار درهم، مقابل 5.19 مليار درهم في مارس 2019. وكانت بيانات التجارة الأمريكية، أظهرت ارتفاع عجز التجارة الأمريكي في الربع الأول بنحو 12% في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2018.

ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة

انخفضت صادرات الولايات المتحدة 9,6% في مارس/آذار، في تراجع شهري قياسي، ليرتفع العجز التجاري إلى 44,4 مليار دولار في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أفادت وزارة التجارة أمس الثلاثاء.

وتراجع حجم الواردات كذلك؛ لكن بنسبة 6,2% فقط، مع توقف حركة النقل والشحن حول العالم، ما تسبب بازدياد الفجوة التجارية بنسبة 12 في المئة من 39,9 مليار دولار في فبراير/شباط.

وأفاد التقرير أن «التراجع في الصادرات والواردات في مارس يعود جزئياً إلى تداعيات «كوفيد-19»؛ إذ إن العديد من الأعمال التجارية تعمل بطاقة محدودة أو أوقفت نشاطها تماماً، بينما فرضت قيوداً على حركة المسافرين عبر الحدود».

وبينما لم تغلق الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بشكل واسع إلا في وقت متأخر من الشهر، إلا أن تعطّل حركة النقل بدأ قبل ذلك في دول أخرى حول العالم.

وطبقاً للتقرير، تراجعت الصادرات بـ20 مليار دولار لتبلغ 187,7 مليار، بينما هبطت الواردات إلى 232 مليار دولار.

ولوحظ الانخفاض في جميع الفئات، بما في ذلك انخفاض مليار دولار في صادرات النفط الخام، في حين هبطت واردات السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة بأربعة مليارات دولار وكذلك واردات السيارات بـ2,7 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة: إن تراجع الواردات يعني أن العجز مع الصين على السلع فقط انخفض 4,2 مليار دولار في الشهر ليصبح 15,5 مليار دولار.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفضت الفجوة التجارية بنسبة 17,8% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 إلى 129,7 مليار دولار.