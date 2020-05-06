رئيس شركة ماجد الفطيم يتحدث عن سلعة نادرة تملكها دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأت شركة ماجد الفطيم أن على دول الشرق الأوسط ألا «تهدر» فرصة أزمة كوفيد-19، السانحة لزيادة درجة المرونة في اقتصاداتها. وقال آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي للشركة: إن ذلك ينبغي أن يشمل معالجة القضايا الكلية وتوفير المزيد من الدعم للشركات.

وأضاف بيجاني في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، سوف نشهد تأثيراً كبيراً جداً وغير متماثل، ويختلف اعتماداً على استعداد كل دولة».

وقال: «أعتقد أن هذه فرصة ذهبية للتغيير وتحويل اقتصاداتنا إلى اقتصادات أكثر مرونة لديها القدرة على الارتداد بشكل أسرع» وأضاف: إنه بينما كانت الحكومات محقة في ضخ السيولة في البداية، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون تغييراً تنظيمياً.

وقال بيجاني: «يجب وجود نوع معين من الدعم، لا يمكن أن يكون هذا على شكل ديون؛ بل يجب أن يكون دعماً مالياً حقيقياً للشركات التي تتمتع بالمرونة والقدرة على إحداث الفرق في مرحلة ما بعد كوفيد-19»، مؤكداً ضرورة أن تكون الجهود مدروسة ودقيقة، لأن الموارد ليست لانهائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: إن الأثر الأهم للوباء قد يكون تحولاً في الاقتصاد على مستوى العالم.

وأضاف: «نحتاج في الأساس إلى إلغاء جزء من الاعتماد الكلي على اقتصاد كبير مثل الصين أو الولايات المتحدة، والتأكد من أننا نملك أبطالاً إقليميين لهم قدرات فاعلة».

وقال: إنه في حين أن العولمة مهمة و«منطقية»، فقد تحتاج الاقتصادات الآن إلى أن تكون أكثر محلية وإقليمية.

وفي مثل هذه البيئة، فإن «بيئة الأعمال الصديقة» في دولة الإمارات ستكون في وضع جيد يدعم مضي الاقتصاد الوطني قدماً.

وقال بيجاني: إن دبي على وجه الخصوص ستكون في «وضع رائع»؛ لأن هذا الانفتاح أصبح «سلعة نادرة» في المنطقة وفي بقية دول العالم.

وختم بيجاني قائلاً: «مهما حدث، فإن وجود بيئة عمل ودية، والقدرة على الارتداد مرة أخرى وامتلاك الوسائل الأساسية مثل القوة المالية، سيكون مفيداً جداً وسوف يحدث فرقاً كبيراً في المستقبل».