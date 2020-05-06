«فيرجن أتلانتيك» تشطب 3150 وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «فيرجن أتلانتيك» اليوم الثلاثاء أنها ستلغي 3150 وظيفة، لتصبح شركة الطيران التي تعلن عن انخفاض عدد الموظفين؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد -19). وقالت شركة الطيران: إنها تدخل فترة استشارة مدتها 45 يوماً، وخلالها ستعمل مع نقابتي BALPA وUnite على إعادة الهيكلة.

و«فيرجن أتلانتيك» هي أحدث شركة طيران تعلن عن خفض عدد الموظفين وسط أزمة الفيروس؛ حيث تسبب وقف الرحلات الجوية بسبب «الإغلاق الكبير» في انعدام الطلب على السفر الجوي.

وقالت «يونايتد ايرلاينز» في مذكرة الاثنين، إنها تخطط لخفض الإدارة بنسبة 30٪. وحذرت شركة الخطوط الجوية البريطانية الأسبوع الماضي من أنه يمكن تسريح ما يصل إلى 12 ألف عامل.

واجهت شركة فيرجن أتلانتيك انتقادات الشهر الماضي؛ عندما سعى مالك الملياردير ريتشارد برانسون للحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في إبقاء شركة الطيران عائمة.

وفي رسالة مفتوحة، دافع برانسون عن أفعاله، مدعياً أن الدعم سيكون في شكل قرض تجاري يتم سداده. ووصف الأزمة بأنها «أصعب وقت واجهناه على الإطلاق».

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» الشهر الماضي أن يعرض انهيار السفر الجوي عبر أوروبا 6.7 مليون وظيفة في صناعة الطيران في المنطقة للخطر.