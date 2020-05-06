معهد التمويل الدولي: 17.1 مليار دولار استقطبتها الأسواق الناشئة في إبريل

أظهر تقرير حديث من معهد التمويل الدولي تحسناً في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الأوراق المالية في الأسواق الناشئة خلال شهر إبريل الماضي، بتدفقات جديدة وصلت إلى 17.1 مليار دولار، بعد أن شهدت المنطقة هروب رساميل تقدر بنحو 100 مليار دولار منذ بداية الأزمة بحسب صندوق النقد الدولي.

وقال المعهد: إن التدفقات التي خرجت من الأسواق الناشئة في شهر مارس وحده كانت قياسية، ووصلت إلى 83.2 مليار دولار. وأكد أن التحسن في شهر إبريل يرجع إلى نمو إصدارات الدين إضافة إلى التدفقات إلى الأسهم في الصين. وقال التقرير: إنه على الرغم من أن الحديث عن الفيروس بدأ يتصاعد في يناير، لكن الفيروس كان محصوراً في الصين، أما الانتشار السريع الذي أعقب ذلك في مارس، فكان له تأثيره الموجع في الأسواق الناشئة.

وأظهرت بيانات المعهد أن التدفقات الاستثمارية الخارجية الجديدة إلى أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة وصلت إلى 15.1 مليار دولار، وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية واصلت الخروج من الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في إبريل الماضي مع خروج 6.3 مليار دولار من الاستثمارات، فإن نمو التدفقات إلى أسواق الأسهم الصينية خلال الشهر، والذي وصل إلى 8.2 مليار دولار حول صافي التدفقات إلى إيجابي خلال الشهر، واستقطبت أسواق الأسهم في أمريكا اللاتينية استثمارات خارجية مباشرة وصلت إلى 3 مليارات دولار في إبريل.