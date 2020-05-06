جمارك دبي تطلق منصة «أمان» للتوعية بأمن المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت جمارك دبي منصة «أمان» المبتكرة لأمن المعلومات والتي تتماشى مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، في خطوة تعكس حرص جمارك دبي المستمر لتكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي عبر تبني الابتكار التقني لجعل تجربة الحياة في دبي أكثر كفاءة وأماناً.

وتهدف المنصة الذكية إلى رفع مستوى وعي الموظفين بأمن المعلومات، حيث لها القدرة على تنفيذ اختبارات ومحاكاة عملية للاختراقات بهدف تحدي مستويات الوعي بأمن المعلومات لدي الكادر الوظيفي ومن ثم التركيز على معرفة الثغرات وإغلاقها. وتعد المنصة أحد متطلبات نظام أمن المعلومات «ISR»، و مؤشر رئيسي ضمن مؤشرات الأداء التابعة لمركز دبي للأمن الإلكتروني. كما أنها تعزز بناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسة.

وخلال حفل إطلاق المنصة عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو كونفرنس» قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: أمن المعلومات ليست مسؤولية إدارة أو قسم فحسب، بل مسؤولية الجميع، لذلك نحرص في جمارك دبي وضمن إطار استراتيجية أمن المعلومات في حكومة دبي على اعتماد أفضل الوسائل الفعالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، إلى جانب تعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن.

وأضاف: لقد شهد سوق خدمات الأمن الإلكتروني في الإمارات نمواً 10% خلال 2019، وفق تقارير الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، ويأتي ذلك نتيجة تنامي التهديدات السيبرانية، حيث تحولت عمليات الاختراقات الالكترونية من هجوم أفراد إلى مجموعات منظمة ومدربة تدريباً عالياً.

وقدم عادل الحوسني مدير أمن المعلومات في جمارك دبي عرضاً إلكترونياً عن منصة أمان المبتكرة مشيراً إلى أن المنصة ستخفض من كلفة العمليات عبر رفع مستوى وعي الموظفين ما من شأنه حماية المؤسسة ومعلوماتها وأنظمتها من أي محاولة اختراق قد تؤدي إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمعالجتها، مشيراً إلى ديناميكية المنصة حيث يمكن تخصيص البرامج التدريبية ليتوافق مع التوصيف الوظيفي ومهام العمل، والتركيز على المخاطر المتعلقة بطبيعة عمل الموظف.